Украина проинформировала военное руководство США о ситуации в зоне боевых действий

По данным пресс-службы украинского президента, американскую сторону также ознакомили с потребностями ВСУ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и представители командования вооруженных сил проинформировали военное руководство США о ситуации в зоне боевых действий. Как сообщила пресс-служба президента Украины, американскую сторону на переговорах представляли помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

"[Главнокомандующий Вооруженными силами Украины] Валерий Залужный и командующие оперативно-стратегическими группировками войск ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте", - говорится в распространенном сообщении. По данным пресс-службы, американскую сторону также ознакомили с потребностями украинской армии.

В совещание в формате видеоконференции также принимали участие замглавы офиса президента Украины Роман Машовец, командующие группировками войск "Хортица", "Восток" и "Таврия", начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Нацгвардии Александр Пивненко, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

После начала специальной военной операции Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. В частности, 7 июля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс проинформировал, что Киев уже получил их от Вашингтона.