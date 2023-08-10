Бразилия считает, что Лукашенко может быть посредником между Россией и Западом

Посол латиноамериканской страны в Минске Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл также заявил о готовности Бразилиа принять участие в диалоге Москвы и западных государств

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Бразилия считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может помочь урегулированию кризиса в отношениях между Россией и западными странами. Об этом заявил посол латиноамериканской страны в Минске Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл на встрече с белорусским лидером.

"Мы также видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами, - приводит слова посла агентство БелТА. - Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации".

С момента прихода к власти в январе 2023 года президент Бразилии Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Бразилия и развивающиеся страны не поддержали эту инициативу.

Специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим принял участие во встрече в Копенгагене, которая прошла 24 июня. На ней западные государства призывали международное сообщество выступить против Москвы в текущем конфликте.

Бразилия также приняла участие в консультациях по Украине 5-6 августа в Джидде. По данным агентства DPA, изначально предполагалось обсудить лишь "мирный план" украинского президента Владимира Зеленского, однако была представлена еще одна инициатива. Ее авторами стали несколько государств, в том числе принимающая сторона - Саудовская Аравия.