Минобороны Румынии запросило в парламенте одобрение на закупку самолетов F-35

На первом этапе будут приобретены 32 самолета, на втором - еще 16

БУХАРЕСТ, 10 августа. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Румынии запросило в парламенте одобрение на закупку американских истребителей F-35 Lightning II. Об этом сообщил телеканал Antena 3 CNN.

На первом этапе будут приобретены 32 самолета, на втором - еще 16. Ориентировочная стоимость программы - $6,5 млрд.

"Мы делаем первый шаг по оснащению румынских ВВС самолетами последнего поколения, которые укрепят статус Румынии в архитектуре безопасности восточного фланга [НАТО] и в регионе Черного моря", - сказал министр национальной обороны Анджел Тылвэр.

Решение о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35 было принято в апреле 2023 года на заседании Верховного совета обороны Румынии, который объединяет высших руководителей страны и глав силовых ведомств.

Ранее Тылвэр сообщил, что самолеты F-35 поступят в Румынию в 2032 году при условии, что направленное в США письмо-согласие будет подписано в 2024 году. Он добавил, что программа оснащения F-35 будет обсуждаться в парламенте этой осенью с тем, чтобы сделка была завершена в будущем году.

После снятия с боевого дежурства самолетов МиГ-21 румынские ВВС используют эскадрилью F-16 Fighting Falcon, состоящую из 17 самолетов, приобретенных в Португалии. Также были приобретены 32 норвежских самолета F-16 AM/BM, которые Румыния пока не получила.