10 августа, 12:15,
обновлено 10 августа, 12:45

Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

Brendan Hoffman/ Getty Images
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии
© Brendan Hoffman/ Getty Images

Задержанные переданы органам охраны правопорядка

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за последние две недели пресекли ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - отмечается в тексте, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.

По информации министерства, "средствами РЭБ [радиоэлектронной борьбы] пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией".

В пресс-службе проинформировали, что все военнослужащие, проявившие бдительность, профессионализм и решительность, награждены. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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