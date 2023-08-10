Душанбе не считает операцию "Нелегал" в России давлением на граждан Таджикистана

Замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири сообщила о предварительном получении уведомления о ее проведении со стороны Москвы

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Проверка законности пребывания на территории России иностранцев в рамках операции "Нелегал" не направлена именно на граждан Таджикистана, власти республики заранее получили уведомление о ее проведении. Об этом сообщила замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.

"Хочу сказать, что это касалось не только граждан Республики Таджикистан, под эту операцию подпадали и граждане Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, самой России. <...> Нельзя говорить, что это было давление именно в отношении граждан Республики Таджикистан, осуществляющих временную трудовую деятельность", - сказала она на пресс-конференции.

По словам замминистра, с 2019 года такие операции в России не проводились из-за пандемии коронавируса. "В 2023 году правоохранительные органы РФ возобновили проведение данной операции и заблаговременно все дипломатические представительства всех государств, находящихся на территории РФ, в том числе и посольство Таджикистана, и представительство нашего министерства были уведомлены о том, что будет проводиться соответствующая операция. Посредством нашего представительства были уведомлены все диаспоры, которые находятся на территории РФ", - сказала она. Замминистра добавила, что в ходе операции выявлено определенное количество граждан республики, пребывание которых в России шло с нарушением законодательства.

Нодири обратила внимание, что СМИ "очень муссировали эту историю", а сообщения об этом стали возникать в период с мая по июнь - в период проведения операции. По ее словам, правоохранительные органы проводят аналогичные операции и в Таджикистане.

11 июля в МВД России сообщали, что в ходе первого этапа операции "Нелегал" принято около 7 тыс. решений о выдворении иностранцев из РФ. Сотрудники правоохранительных органов выявили порядка 45 тыс. нарушений миграционного законодательства.

В этом году СМИ неоднократно сообщали о задержании граждан Таджикистана в России. По утверждению таджикской стороны, имели место случаи жесткого обращения с задержанными. Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон ранее обращался в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить действия сотрудников правоохранительных органов из-за инцидентов с гражданами республики.