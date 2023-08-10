Тайвань призвал Пекин не накалять ситуацию из-за транзита замглавы острова через США

Внешнеполитическое ведомство острова заявило, что транзитные остановки являются обычной практикой

ГОНКОНГ, 10 августа. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Тайваня заявило, что у Китая нет причин для острой реакции на предстоящие транзитные остановки в США заместителя главы администрации острова Лай Циндэ на его пути в Парагвай. Об этом сообщило Международное радио Тайваня.

Внешнеполитическое ведомство острова заявило в четверг, что транзитные остановки являются обычной практикой, у Китая нет причин, чтобы остро реагировать или обострять ситуацию, передает радио.

Как утверждает официальный представитель внешнеполитического ведомства Тайваня Лю Юнцзянь, слова которого приводятся в публикации, если КНР использует эту возможность для провокационных действий, это может подорвать статус-кво регионального мира и стабильности.

Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ с 12 по 18 августа совершит визит в Парагвай, где 15 августа посетит инаугурацию избранного президента этой страны Сантьяго Пеньи. По пути он совершит транзитные остановки в США - в Нью-Йорке (12-13 августа) и Сан-Франциско (16-17 августа). Информация о возможных встречах с официальными лицами США во время транзита пока не разглашалась. Однако заместитель главы внешнеполитического ведомства Тайваня Юй Далэй опроверг информацию о том, что Лай Циндэ при транзите через США может нанести визит в Вашингтон или его пригород Арлингтон, где расположена штаб-квартира Американского института на Тайване (его представительство на острове де-факто выполняет функции посольства США).

В четверг на прошлой неделе МИД НКР заявил, что Китай выступает решительно против транзитной поездки через США Лай Циндэ. Власти КНР также призвали США соблюдать принцип "одного Китая".

Ситуация вокруг Тайваня

Напряженность в регионе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.