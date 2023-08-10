МИД КНР назвал "нарушением обещаний" подписанный Байденом закон о торговле с Тайванем

В ведомстве считают, что Вашингтон должен немедленно отказаться от подобной политики

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайские власти считают подписанный президентом США Джо Байденом законодательный акт о начале реализации первой стадии "американо-тайваньской торговой инициативы в XXI веке" откровенным нарушением обещаний Белого дома. Как сообщил МИД КНР, Вашингтон должен немедленно отказаться от подобной политики.

"Действия американской стороны противоречат принципу "одного Китая", <...> США нарушили обещание поддерживать с Тайванем только неофициальные контакты, - говорится в заявлении МИД. - Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно изменили свою политику и отказались от этого "законодательного акта", прекратили консультации об "инициативе" [по торговле с Тайбэем]. Не надо идти дальше по неверному пути".

Как уточнило внешнеполитическое ведомство, Вашингтон "посылает неверные сигналы сепаратистским элементам, поддерживающим так называемое движение за независимость Тайваня". "Китай всегда категорически против любых официальных контактов между тайваньским регионом и странами, установившими дипломатические отношения с КНР", - подчеркивается в заявлении. МИД КНР пообещал "твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность".

7 августа Байден подписал закон о реализации торгового соглашения между Соединенными Штатами и Тайванем. Таким образом он официально завершил процесс согласования первого этапа сделки в соответствии с так называемой американо-тайваньской торговой инициативой.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.