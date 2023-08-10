Президент Нигерии заявил о готовности вести переговоры с лидерами мятежников

Бола Тинубу сообщил о планах продолжить контакты с заинтересованными сторонами, "чтобы обеспечить возврат к демократии как можно скорее"

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Председательствующий в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS) президент Нигерии Бола Тинубу заявил о готовности к контактам с мятежниками, захватившими власть в соседнем Нигере.

"Мы продолжим контактировать с заинтересованными сторонами, в том числе с лидерами переворота, чтобы обеспечить возврат к демократии как можно скорее", - подчеркнул президент по итогам второго саммита ECOWAS, посвященного ситуации.

Ранее Тинубу, которого пресса называла главным сторонником интервенции в Нигер, призвал уделить "первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу, чтобы вернуться к конституционному правлению в Нигере".

Президент Нигерии признал, что выдвинутый 30 июля мятежникам в Нигере со стороны ECOWAS ультиматум с требованием вернуть страну к демократическому правлению 7 августа, "не привел к желаемому результату". "Мы ввели санкции против военных в Нигере, надеясь на восстановление конституционного порядка, но безрезультатно", - сказал он.

Тинубу подчеркнул, что "ситуация в Нигере угрожает стабильности и безопасности всего региона". "Этот кризис затрагивает весь Африканский континент, и важно отдать приоритет диалогу для возвращения к конституционному порядку", - сказал президент Нигерии.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.

В новость внесена правка (15:25 мск) - передается с уточнением в заголовке, верно - президент Нигерии.