Президент Нигерии высказался за диалог для возвращения конституционного порядка в Нигере

Бола Тинубу выступил на чрезвычайном саммите ECOWAS в Абудже

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу, который в настоящее время возглавляет Совет глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), высказался в четверг за первоочередное внимание к использованию дипломатических переговоров и диалога для возвращения конституционного порядка в Нигере, где в конце июля военные совершили мятеж и отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

"Необходимо уделить первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу, чтобы вернуться к конституционному правлению в Нигере", - цитирует Тинубу телеканал Al Jazeera.

Нигерийский президент выступил на чрезвычайном саммите ECOWAS в Абудже. На нем лидеры обсуждают ситуацию в Нигере и свои дальнейшие шаги.