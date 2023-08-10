Санду подтвердила, что включит новую главу Гагаузии в правительство Молдавии

Вместе с тем президент отметила, что власти продолжат принимать меры против попыток дестабилизации ситуации в стране

КИШИНЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что, несмотря на конфликт с ныне запрещенной в стране партией "Шор", включит главу Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства республики, как того требует законодательство.

"Я руководствуюсь положениями закона даже в случае с выборами в Гагаузской автономии, где демократические процессы были несовершенны", - сказала она в интервью изданию Ziarul de Garda. Вместе с тем президент отметила, что власти продолжат принимать меры против попыток дестабилизации ситуации в стране.

В мае Санду заявляла, что выборы в Гагаузии прошли с многочисленными нарушениями. После подведения их итогов в ЦИК автономии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания Гагаузии заявили о признании результатов выборов.

Гуцул, которую на выборах поддерживала партия "Шор", объявила, что, несмотря на разногласия, готова наладить диалог с властями в Кишиневе. Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства. В своем первом интервью ТАСС Гуцул сообщила, что намерена укреплять дружеские отношения региона с Россией.

В июне Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности оппозиционной партии "Шор". В нем министерству юстиции предписано создать комиссию для ликвидации партии и исключению ее из регистра.