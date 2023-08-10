Глава МИД Ирана заявил, что расширение БРИКС укрепит организацию

Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индонезия и другие страны, которые выразили заинтересованность в присоединении к группе вместе с Ираном, являются друзьями исламской республики, отметил Хосейн Амир Абдоллахиян

ДУБАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Расширение состава БРИКС укрепит это сообщество. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по итогам работы в Претории совместной комиссии по сотрудничеству ЮАР - Иран на уровне глав МИД.

"Мы приветствуем членство разных стран с целью максимального укрепления БРИКС", - заявил министр, слова которого приводит иранское агентство Fars. "Наш подход к членству в БРИКС заключается в укреплении многосторонности. Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индонезия, а также многие страны, которые выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС [вместе] с Ираном, являются друзьями исламской республики", - отметил он.

2 мая президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Тегеран решил подать заявку в БРИКС и готовится присоединиться к этой группе стран. 1 июня министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Кейптауне на юго-западе ЮАР рассмотрели концепцию расширения объединения, однако решили направить документ на доработку. На следующий день прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИД стран - членов сообщества и еще 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в сообщество.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.