СМИ: подозреваемый в шпионаже немец попал на камеры наблюдения у российских дипучреждений

По данным интернет-издания Focus-online, входы в российские диппредставительства в Берлине, Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне находятся под круглосуточным наблюдением, а посольство РФ в столице просматривается "даже со всех сторон"

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Германское Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка) отследило офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, по камерам видеонаблюдения, которые установлены у российских дипломатических учреждений. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило интернет-издание Focus-online.

По его информации, задержанный Томас Х., "по всей видимости, попал в видеоловушку" правоохранительных органов ФРГ. Издание пишет, что входы в российские диппредставительства в Берлине, Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне находятся под круглосуточным наблюдением, а посольство РФ в столице просматривается "даже со всех сторон".

"Во время изучения видеоматериалов Томаса Х. как подозреваемого несколько раз обнаруживали перед и в районе российского посольства в Берлине и вели за ним наблюдение", - отмечает издание.

В среду Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданина Германии в Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе страны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ. В Генпрокуратуре утверждали, что "с мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество".

При этом, по версии германского ведомства, мужчина однажды якобы "предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке". Подозреваемый предстал перед судьей Верховного федерального суда, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор.

Томас Х. подозревается в осуществлении деятельности в интересах иностранной разведки, но не в государственной измене. Как отмечают местные наблюдатели, это говорит о том, что либо у следствия пока нет доказательств того, что он передал секретную информацию, либо предлагаемые им сведения не представляли ценности. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.