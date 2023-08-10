Армия Ливана взяла под контроль город Кахали после стычек христиан с членами "Хезболлах"

Премьер-министр Наджиб Микати поддержал армию и потребовал оперативно провести расследование инцидента

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии полностью контролируют ситуацию в населенном христианами городе Кахали на шоссе Бейрут - Дамаск, где в среду произошли стычки между членами шиитской милиции "Хезболлах" и местными жителями. Об этом говорится в заявлении командования вооруженными силами, распространенном агентством Al-Wataniya.

"В Кахали введены усиленные меры безопасности, что позволило возобновить движение транспорта по стратегической автотрассе, - указывается в документе. - Боеприпасы с перевернувшегося грузовика конфискованы и доставлены на одну из военных баз, начато расследование инцидента".

В четверг представитель муниципальной полиции сообщил, что 9 августа на повороте при въезде в Кахали перевернулся грузовик с боеприпасами, принадлежавшими "Хезболлах". По его словам, когда местные жители попытались приблизиться, шиитские охранники открыли огонь, убив одного человека. В ответ толпа перекрыла дорогу и начала бросать камни. Движение по трассе Бейрут - Дамаск было остановлено на несколько часов.

По версии пресс-службы "Хезболлах", толпа сторонников правохристианской партии "Ливанские силы" (ЛС) попыталась захватить грузовик, убив одного из шиитских бойцов, сопровождавших груз. Своевременно прибывшие армейские патрули пресекли беспорядки и взяли ситуацию под контроль.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати поддержал решительные действия армии и потребовал оперативно провести расследование. Он призвал жителей "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации". В свою очередь шиитский муфтий шейх Ахмед Кабалан направил послание религиозным лидерам республики, предупредив их об "опасном заговоре внешних сил по разжиганию междоусобицы".

Как сообщила газета L’Orient - Le Jour, в районе Айн-Ибль на юге Ливана 2 августа был похищен, а затем убит христианский функционер Ильяс Хасруни, связанный с ЛС. Оппозиционные фракции потребовали от властей найти преступников и передать их в руки правосудия.