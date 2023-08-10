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обновлено 10 августа, 13:02
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS выразило солидарность с отстраненным от власти президентом Нигера Базумом

Председательствующий в сообществе президент Нигерии Бола Тинубу осудил захват власти в Нигере

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) продолжает поддерживать отстраненного мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума и выражает с ним солидарность. Об этом по итогам саммита ECOWAS заявил председательствующий в сообществе президент Нигерии Бола Тинубу.

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"Мы осуждаем захват власти в Нигере. Мы подтверждаем нашу солидарность с международно признанным президентом Нигера Мохамедом Базумом", - подчеркнул Тинубу, которого цитирует телеканал Al Arabiya.

Он отметил, что "ECOWAS заявляет о непоколебимой приверженности восстановлению демократии в Нигере". "Мы определим устойчивый механизм для восстановления стабильности в Нигере и приложим все усилия, чтобы скорее восстановить конституционный порядок в стране", - заявил нигерийский лидер.

Он указал на "важность политического урегулирования в Нигере для достижения стабильности во всем регионе". "Мы будем работать над поиском решения кризиса в Нигере для обеспечения безопасности всего континента", - подытожил Тинубу.

Нигерийский президент выступил на чрезвычайном саммите ECOWAS в Абудже. На нем лидеры обсуждают ситуацию в Нигере и свои дальнейшие шаги. 

Теги:
НигерНигерияБазум, МохамедТинубу, БолаПопытка госпереворота в Нигере
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