СМИ: кабмин ФРГ в ближайшее время объявит о поставках Украине крылатых ракет Taurus

По информации портала t-online, в настоящее время Ведомство федерального канцлера прорабатывает вопрос передачи ракет со своими важнейшими союзниками, прежде всего с США

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Германии намерено "в ближайшее время" объявить о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил новостной портал t-online со ссылкой на источники в правящей в ФРГ коалиции.

По информации издания, в настоящее время Ведомство федерального канцлера прорабатывает вопрос передачи ракет со своими важнейшими союзниками, прежде всего с США. До сих пор власти Германии отвергали возможность предоставления Киеву Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. Как пишет t-online, командование военно-воздушных сил ФРГ дало "зеленый свет" на поставки ракет. На прошлой неделе ведомство канцлера Олафа Шольца запросило у Минобороны важные сведения по Taurus, в частности об их запасах у Бундесвера, возможных рисках поставок и эффективности этого оружия.