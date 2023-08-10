Президент Уганды заявил, что ВБ не заставит африканцев отказаться от их веры и культуры

Йовери Мусевени прокомментировал санкции банка против страны из-за анти-ЛГБТ закона

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) принуждает африканцев к отказу от их веры и культуры путем шантажа. Об этом заявил президент Уганды Йовери Мусевени в соцсети X (ранее Twitter), комментируя санкции ВБ из-за анти-ЛГБТ закона.

Ранее Всемирный банк заморозил проекты финансирования Уганды из-за закона, направленного против ЛГБТ-сообщества. ВБ заявил, что закон, принятый в мае, в корне противоречит ценностям организации.

"Очень жаль, что Всемирный банк пытаются принудить нас к отказу от нашей веры, культуры, принципов и суверенитета путем шантажа. Они недооценивают африканцев", - отметил он.

Лидер государства подчеркнул, что экономика Уганды будет развиваться вне зависимости от кредитов Всемирного банка, поскольку может получать иностранное финансирование из других источников. Он также указал, что Уганда планирует в ближайшее время начать добычу нефти.

Мусевени пояснил, что под действие анти-ЛГБТ закона можно попасть только в случае пропаганды нетрадиционных ценностей.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени ранее одобрил представленный парламентом новый проект закона о противодействии гомосексуализму, в котором учтены замечания главы государства. Закон предусматривает смертную казнь за однополые сексуальные акты при отягчающих обстоятельствах и 20 лет тюрьмы за пропаганду гомосексуализма. Депутаты учли пожелания главы государства и смягчили требование к гражданам сообщать о любых гомосексуальных отношениях. В окончательной версии закона это требование сохранилось только в случаях вовлечения в подобные отношения детей.