Кипр проводит консультации с РФ по вопросу консульских услуг на севере острова

В Никосии заявили, что принимают к сведению разъяснения российского посольства

НИКОСИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Никосия проводит консультации с Москвой по вопросу оказания российскими дипломатами консульской помощи на севере Кипра. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Республика Кипр проводила и проводит консультации с Российской Федерацией с целью поиска путей решения возможной проблемы таким образом, чтобы это соответствовало принципам международной законности и резолюциям Совета Безопасности ООН", - отмечается в документе.

"Министерству иностранных дел известны публикации, касающиеся возможного российского присутствия в форме временного пребывания [дипломатических работников] для облегчения оказания консульской помощи российским гражданам, незаконно проживающим на оккупированных территориях [на севере острова], в экстренных случаях", - подчеркнуло кипрское внешнеполитическое ведомство. Оно также принимает к сведению разъяснения посольства РФ в Никосии.

Как ранее сообщило российское диппредставительство, оно приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа будет вестись на регулярной основе. В посольстве обратили внимание на то, что миссии целого ряда стран, включая Великобританию, Германию, Италию, США и Францию, занимающиеся консульскими вопросами, работают на севере Кипра на протяжении многих лет.

"Данное решение, которое уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста. Оно продиктовано исключительно гуманитарными соображениями, заботой о наших российских соотечественниках, которые проживают в северной части Кипра", - рассказал ТАСС посол РФ в Никосии Мурат Зязиков. По некоторым оценкам, на севере острова сейчас находятся свыше 50 тыс. россиян.