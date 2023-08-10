СБ ООН проведет 17 августа заседание по теме "нарушений прав человека в КНДР"

Его запросили США

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН запланировал на 17 августа заседание, посвященное теме "нарушений прав человека в КНДР". Об этом сообщила журналистам постоянный представитель председательствующих в текущем месяце в Совбезе США Линда Томас-Гринфилд.

"Мы запросили проведение заседания Совета Безопасности утром 17 августа для обсуждения нарушений прав человека в КНДР <...>. Это первое открытое заседание СБ ООН по ситуации с правами человека в КНДР с 2017 года, - сказала она. - Совет заслушает выступление верховного комиссара ООН по правам человека".