Депутаты парламента Индии не поддержали вотум недоверия правительству

Его инициировала оппозиция из-за якобы бездействия властей по урегулированию межэтнических беспорядков в северо-восточном штате Манипур

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 августа. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента Индии (Лок Сабхи) проголосовали в четверг против предложения о вотуме недоверия правительству, который инициировала оппозиция из-за якобы бездействия властей по урегулированию межэтнических беспорядков в северо-восточном штате Манипур. Заседание парламента транслировалось в прямом эфире местными телеканалами.

"Предложение о вотуме недоверия правительству не поддержано в ходе голосования", - заявил спикер Лок Сабхи Ом Бирла.

Результат голосования был ожидаемым, поскольку правящий Народный демократический альянс во главе с Индийской народной партией (БДП) занимает 366 из 539 мест в палате. У оппозиционного блока I.N.D.I.A. (Indian national developmental inclusive alliance) всего 143.

Как проходили слушания

Дебаты по поводу предложения оппозиции проходили в парламенте со вторника. От правящей партии выступили несколько министров, а на сегодняшнем заседании перед голосованием речь произнес премьер-министр Нарендра Моди, она длилась более двух часов.

Он заявил, что для оппозиции их политические партии важнее, чем сама страна, а ее представителям "характерны высокомерие и недоверие". "Мы улучшили имидж Индии на международной арене. Оппозиция выпускает провальный продукт", - указал Моди. Кроме того, он не исключил, что в 2028 году оппозиционеры снова найдут повод для того, чтобы выдвинуть предложение о вотуме недоверия правительству - "даже тогда, когда Индия станет третьей крупнейшей экономикой мира".

Комментируя межэтнические столкновения в Манипуре, которые стали причиной для инициации предложения о вотуме недоверия, Моди отметил, что "там скоро наступит мир". Он также обвинил соперников в том, что они используют ситуацию в Манипуре в своих политических целях.

Демарш оппозиции

Спустя более полутора часов после начала речи премьера, оппозиционные депутаты в знак протеста против его слов покинули зал заседания.

Одним из главных ораторов от них в завершающий день дебатов стал представитель Индийского национального конгресса Рахул Ганди, депутатские полномочия которого были восстановлены лишь в понедельник. Ганди заявил, что лично посетил Манипур, чтобы оценить ситуацию в штате, тогда как Моди как премьер-министр не сделал этого до сих пор. Оппозиционер не избегал резких выражений. По его словам, в результате проводимой БДП политики "Индия умерла в Манипуре".

О предложении о вотуме недоверия

Оппозиционные партии внесли в Лок Сабху предложение о вотуме недоверия 26 июля. Поводом стали разногласия по вопросу беспорядков в штате Манипур, которые с начала мая унесли жизни более 100 человек, вынудили десятки тысяч покинуть свои дома. Оппозиция считает, что центральное правительство под руководством правящей БДП сделало недостаточно для нормализации ситуации в штате.

Противостояние правительства и оппозиции в парламенте началось в первый же день так называемой муссонной парламентской сессии, которая должна завершиться 11 августа. В день начала сессии в социальных сетях появилось видео с, предположительно, жертвами сексуального насилия во время беспорядков в Манипуре. Оно вызвало новый раунд дебатов по ситуации в этом штате, которой, как считает оппозиция, центральное правительство не уделяет достаточное внимание. Дебаты вокруг ситуации в Манипуре происходят в преддверии запланированных весной следующего года всеобщих выборов в стране.

За девять лет пребывания у власти правительства Моди вотум о недоверии его кабинету выдвигается во второй раз. В 2018 году его внесла в парламент одна из региональных партий, в результате голосования депутатов ее предложение было отклонено.