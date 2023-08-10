10 августа, 14:47

ФБР окажет помощь в расследовании убийства кандидата в президенты Эквадора

Помощник госсекретаря США Брайан Николс назвал нападение на Вильявисенсио "наглой атакой на демократию"

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена отправить сотрудников ФБР в Эквадор для содействия в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, Вашингтон предложил в среду задействовать в этом деле сотрудников бюро. "Это довольно частая практика, когда ФБР оказывает подобную помощь в странах, являющихся союзниками США", - отмечает Bloomberg.

Помощник госсекретаря Брайан Николс назвал нападение на Вильявисенсио "наглой атакой на демократию". "Мы призываем к быстрому и тщательному расследованию дела и предлагаем нашу помощь", - заявил он в социальной сети X (ранее Twitter). 

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© Информационное агентство ТАСС
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