В Минске заявили о нарушении белорусской границы литовским пограничником

Автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Белоруссии, сообщили в Государственном пограничном комитете страны

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы страны литовским пограничником. Инцидент произошел между пунктами пропуска "Котловка" (Белоруссия) и "Лаворишкес" (Литва).

"Автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до 5 м, развернулся и вернулся в Литовскую Республику", - говорится в Telegram-канале погранведомства.

Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литвы Вильнюсского участка в соответствии с положениями договора между странами о режиме белорусско-литовской государственной границы.

В Госпогранкомитете напомнили, что за последнее время это уже второй случай нарушения в пунктах пропуска. 13 июля вооруженный литовский пограничник в ходе оформления граждан в пункте пропуска "Мядининкай" нарушил белорусскую границу. "По данным фактам проводятся разбирательства в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь", - заявили в погранведомстве.