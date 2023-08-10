МИД КНР обвинил США в попытках использовать страны региона для кибератак на Китай

Дипведомство выступило против размещения американских кибервойск в близлежащих странах

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Американские власти стремятся использовать некоторые страны региона для осуществления сетевых атак на Китай. Об этом сообщил МИД КНР.

"Вашингтон использует различные методы, в том числе СМИ, чтобы распространить ложную информацию о "китайских хакерах". США завлекают и действуют угрозами в отношении соответствующих государств, в особенности соседних с Китаем стран, чтобы они согласились с боевым развертыванием американских кибервойск, - говорится в комментарии китайского внешнеэкономического ведомства в ответ на вопрос журналиста о том, что, согласно сведениям WikiLeaks, Соединенные Штаты активно занимались хищением сетевой информации в Японии, включая кабинет министров этой страны. - Учитывая, что США обладают самым передовым оборудованием в мире для совершения хакерских атак, <...> они не только могут навредить сетевой безопасности соответствующих государств, но и при недостаточной степени их осведомленности превратить эти страны в передовую базу и плацдарм для атак американского правительства на Китай через интернет".

Как уточняется в заявлении МИД КНР, Вашингтон пытается использовать соседей Китая в качестве своей "боевой машины" для того, чтобы нанести ущерб интересам Пекина в области стратегической безопасности. "Мы против, чтобы США размещали свои кибервойска в близлежащих странах. <...> Надеемся, что международное сообщество, в особенности расположенные по соседству с КНР государства, вынесут собственное [независимое] суждение по поводу подлинных планов Соединенных Штатов", - подытожило ведомство.