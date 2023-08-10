В США законодатель призвала Конгресс не одобрять дополнительное финансирование Украины

Лорен Боберт считает, что Вашингтон сделал уже "более чем достаточно" для Киева

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт (республиканка, от штата Колорадо) считает, что законодателям не следует одобрять запрос Белого дома о выделении дополнительных средств на помощь Украине. Его американская администрация может направить на Капитолийский холм до конца текущего дня.

"Ответ должен быть "нет"!" - написала Боберт в социальной сети X (ранее Twitter). Она убеждена, что Вашингтон сделал уже "более чем достаточно" для Киева. Боберт также недовольна отсутствием "аудиторских проверок" в отношении выделяемых средств.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что американская администрация планирует запросить у законодателей дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд на различные нужды. Порядка $13 млрд из этой суммы пойдут на оборонные расходы и помощь Киеву, $12 млрд - на устранение последствий стихийных бедствий на территории США. Источник подчеркнул, что на упомянутые средства не будут распространяться бюджетные ограничения.

В июне спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что любая дополнительная помощь Украине должна быть включена в бюджет Пентагона на 2024 год в размере $998 млрд, согласованный в рамках подписанного Байденом законопроекта о повышении потолка государственного долга.