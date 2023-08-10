Поддержка свергнутого президента Нигера и призыв к диалогу. Заявления на саммите ECOWAS

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Лидеры стран, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), встретились в четверг в столице Нигерии Абудже на чрезвычайном саммите. Сообщество заявило о "непоколебимой приверженности" восстановлению конституционного строя в Нигере, где в конце июля произошел переворот.

При этом председательствующий в ECOWAS сейчас президент Нигерии Бола Тинубу признал, что ультиматум мятежникам Нигера с требованиям восстановить демократическое правление, как и введенные санкции, не принесли желаемого результата. Он призвал к диалогу, в том числе с захватившими власть мятежниками.

ТАСС собрал главное о событиях вокруг Нигера после переворота.

Саммит ECOWAS

30 июля лидеры государств, входящих в ECOWAS, потребовали от мятежников в Нигере освободить Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. Сообщество ввело ограничения против Нигера и не исключило использования военной силы. С наступлением 7 августа срок ультиматума истек.

Председательствующий в ECOWAS президент Нигерии Бола Тинубу на чрезвычайном саммите сообщества в Абудже признал, что выдвинутый мятежникам в Нигере ультиматум "не привел к желаемому результату", санкции также не достигли цели. Он призвал уделить первоочередное внимание переговорам для возвращения конституционного порядка в Нигере. Также Тинубу сообщил, что готов к контактам с заинтересованными сторонами, в том числе с лидерами мятежников, захвативших власть в Нигере.

ECOWAS продолжает поддерживать отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума и выразило солидарность с ним. Сообщество заявило о "непоколебимой приверженности восстановлению демократии" в республике. По словам Тинубу, будет определен "устойчивый механизм для восстановления стабильности в Нигере" и приложены все усилия для возвращения конституционного порядка.

Давление на Нигер

Мохамед Базум остается под стражей в своей резиденции. В связи с сообщениями о том, что он живет без электричества и воды, а также лишен поставок свежих продуктов, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность, а также призвал к немедленному освобождению отстраненного президента.

Электричество в Нигере отсутствует не только у Базума, но и у значительной части населения страны, поскольку соседняя Нигерия, являющаяся основным поставщиком энергии, ввела санкции. Из-за этого в столице Нигера также частично не работает водопровод.

Бывшие лидеры Нигера призвали отменить санкции, введенные со стороны ECOWAS. В частности, письмо на имя председателя ECOWAS подписали бывшие премьер-министры Нигера Сейни Умару, Маман Умару, экс-президент Махаман Усман и еще ряд политиков. В своем обращении они назвали ограничения неэффективными, неуместными и грозящими стране катастрофой. Также призвали использовать дипломатические и политические средства для поиска мирных и конструктивных решений кризиса.

При этом санкционное давление на Нигер все же может быть усилено. Так, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз определит дальнейшие действия в отношении Нигера по итогам саммита ECOWAS. Не исключено и введение санкций против Нигера во взаимодействии с сообществом.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя возможность введения санкций против Нигера со стороны США, заявил, что Вашингтон "рассматриваем ряд других политических опций".

Продовольственная помощь Нигеру

В Нигере, который находится под давлением санкций и под угрозой военной интервенции, продолжает работать Всемирная продовольственная программа.

По данным ООН, 3,3 млн человек - более 10% населения Нигера - сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. На гуманитарную операцию в Нигере необходимо $584 млн, но от этой суммы получено только 37%.

Угроза интервенции в Нигер

Нигерийская оппозиция предостерегла президента Болу Тинубу от военного вмешательства в соседний Нигер в составе коалиции ECOWAS.

Сенатор от северного штата Кано Сулейман Каву заявил, что возражает против применения силы, пока не исчерпаны другие возможности решения кризиса. По его словам, интервенция вызвало бы неминуемые жертвы среди мирных граждан с обеих сторон. В свою очередь высокопоставленный представитель правящей партии "Конгресс всех прогрессистов" предположил, что вторжение в Нигер может стоит президентского кресла Тинубу, пишет газета Financial Times. Кроме того, военное вмешательство может усугубить нестабильность на севере Нигерии, где действуют террористические группировки.

Против применения силы высказался и эмир нигерийского северного штата Кано Мухаммаду Сануси, являющийся главой религиозного течения Тиджания, популярного в Нигере. Сануси по собственной инициативе нанес визит в Нигер, а затем сообщил Тинубу детали переговоров. На переговорах также присутствовал султан Дамаргана, третьего по численности населения города Нигера.

Действия мятежников

Мятежники в Нигере формируют новое правительство переходного периода. В его состав вошли 20 министров - военные и гражданские лица.