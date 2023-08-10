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обновлено 10 августа, 16:29
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS заявило о приверженности мирному урегулированию в Нигере

Вместе с тем, в сообществе отметили готовность рассмотреть все средства

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) заявило о готовности рассмотреть все варианты урегулирования кризиса в Нигере, где в конце июля произошел военный мятеж, приведший к отстранению от власти президента Мохамеда Базума. При этом сообщество привержено мирному пути.

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"Мы подтверждаем нашу решимость рассмотреть все варианты для урегулирования кризиса в Нигере, - говорится в коммюнике ECOWAS по итогам саммита в Абудже. - Мы привержены восстановлению конституционного порядка в Нигере мирными средствами".

Как заявил президент Нигерии Бола Тинубу, ECOWAS рассматривает все варианты действий, включая применение силы в качестве крайнего средства. "Рассматриваем все варианты в отношении Нигера, включая применение силы в качестве крайней меры", - цитирует его телеканал Al Jazeera. "Мы твердо привержены делу поддержки Нигера на его пути к демократической стабильности", - подчеркнул Тинубу, который сейчас председательствует в сообществе. 

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НигерНигерияТинубу, БолаПопытка госпереворота в Нигере
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