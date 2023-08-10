Президент Чехии подписал поправки к закону о запрещении политикам владеть СМИ

Они не смогут передать СМИ близкому человеку или в трастовый фонд, также будут повышены штрафы, сообщил портал denikn.cz

ПРАГА, 10 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел подписал поправки к закону о конфликте интересов, запрещающему политикам владеть СМИ. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz.

По его информации, запрет политикам владеть СМИ со следующего года станет более жестким. Политики не смогут передать СМИ близкому человеку или в трастовый фонд, также будут повышены штрафы. Ужесточение закона не распространяется на интернет-СМИ, сообщает агентство.

В июне Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента утвердила поправки к закону о конфликте интересов, которые запрещают политикам владеть СМИ. Они были предложены депутатами от партий правительственной коалиции, которые располагают большинством кресел в обеих палатах высшего законодательного органа. Сообщалось, что внесенные поправки к закону главным образом затронут лидера крупнейшего чешского политического движения АНО, экс-премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша. Ему принадлежит несколько центральных газет страны и сетевых изданий.