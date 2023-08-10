10 августа, 16:10,
обновлено 10 августа, 16:41
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS распорядился привести в готовность резервные силы

Председатель Комиссии сообщества Омар Алиу Турэй заявил, что все варианты для восстановления конституционного порядка в Нигере находятся на столе

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) поручил начальникам стран - членов организации немедленно привести в готовность резервные силы сообщества. Об этом объявил председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй.

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"Начальникам штабов стран - членов ECOWAS поручено привести в полную готовность резервные силы во всех их аспектах с задачей восстановления конституционного порядка в Нигере, - зачитал он коммюнике саммита. - Все варианты для восстановления конституционного порядка в Нигере находятся на столе".

В коммюнике отмечается приверженность ECOWAS мирному урегулированию ситуации, но готовность использовать все варианты, вплоть до силовых. Чрезвычайный саммит сообщества прошел в столице Нигерии Абудже и был посвящен выработке дальнейших шагов в отношении мятежников, захвативших власть в Нигере. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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