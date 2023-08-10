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Военная операция на Украине

Президент Польши считает, что ВСУ сейчас не способны вести успешное контрнаступление

По словам Анджея Дуды, у них недостаточно оружия

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что запасы вооружений не позволяют Украине вести успешное котрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

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"Вопрос звучит следующим образом: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх? Скорее всего, ответ - нет. Скорее всего, у них недостаточно оружия. И мы знаем это, поскольку сейчас они не могут провести решительное контрнаступление против российских войск", - сказал он в интервью газете The Washington Post. Дуда отвечал на вопросы издания 1 августа, однако текст интервью был опубликован 10 августа.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
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