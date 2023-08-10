Отчет ВСУ перед США, ракеты Taurus и наказание для Bacardi. Ситуация вокруг Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и представители командования ВСУ проинформировали военное руководство США о ситуации в зоне боевых действий, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Правительство ФРГ намерено объявить о поставках Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет 500 км, сообщили германские СМИ.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные успешно отразили на донецком направлении 17 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины у Артемовска, Белогоровки, Новомихайловки, еще пять атак ВСУ были отражены возле Миньковки, Красного, Авдеевки и Клещеевки, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Урожайное, добавил он.

Штурмовые отряды группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю купянского направления, отразив за сутки 7 контратак ВСУ в ЛНР и Харьковской области, сообщил Конашенков. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили в ДНР несколько складов боеприпасов и поразили пункты управления двух бригад ВСУ, продолжил он.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах. На всех направлениях было уничтожено свыше 1 тыс. бойцов ВСУ.

Изменение тактики

ВСУ, предпринимающие попытки контрнаступления, стали действовать более осторожно, чтобы сохранить больше войск и техники, сообщило издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака. Он признал, что "ситуация [на поле боя] сложная", и подчеркнул, что "никто не называет конкретных сроков" достижения результатов.

Отчет перед Вашингтоном

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и представители командования ВСУ отчитались перед военным руководством США о ситуации в зоне боевых действий. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, американскую сторону на переговорах представляли помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Главком ВСУ Валерий Залужный и командующие оперативно-стратегическими группировками войск ознакомили представителей США с текущей ситуацией на фронте, а также с потребностями украинской армии, отметили в пресс-службе. В совещании в формате видеоконференции также принимали участие замглавы офиса президента Украины Роман Машовец, командующие группировками войск "Хортица", "Восток" и "Таврия", начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Нацгвардии Александр Пивненко, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Ракеты от Берлина

Правительство Германии намерено "в ближайшее время" объявить о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщил новостной портал t-online со ссылкой на источники в правящей в ФРГ коалиции. По информации издания, сейчас ведомство федерального канцлера Олафа Шольца прорабатывает вопрос передачи ракет со своими ключевыми союзниками, прежде всего с США.

До сих пор власти Германии отвергали возможность предоставления Киеву Taurus, дальность которых достигает 500 км. Портал не исключает, что власти ФРГ могут договориться с США о "двойных поставках", то есть как ракет Taurus, так и американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) изданию заявили, что для Шольца согласованные с США действия являются первоочередным условием в вопросе поставок Киеву новых боевых систем.

Поставки ракет Taurus могут привести к эскалации и подтолкнуть Германию к прямому конфликту с Россией, заявила депутат Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен. Она отметила, что немецкие ракеты с радиусом действия 500 км могут поражать российские города далеко за пределами украинской границы, и назвала "просто-напросто наивной" уверенность представителей правительственной коалиции в том, что "Украина сможет себя контролировать и не наносить этим оружием удары по целям в России".

В свою очередь эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид , что для поставки ракет Taurus "еще не выполнены два условия": США не поставили украинцам аналогичные средства поражения и открытым остается вопрос обучения украинских военных управлению такими ракетами. Шмид подчеркнул, что германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо украинцев, так как это было бы равносильно "участию в войне".

"Удержать то, что есть"

Украина не сможет выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года, заявил в интервью украинскому изданию "Хвыля" снайпер ВСУ Константин Прошинский. Он назвал популизмом заявления на этот счет украинской власти. По словам Прошинского, воюющего под Артемовском (украинское название Бахмут), задача сейчас - "удержать то, что есть". Украинская армия нормально отнесется, если будет принято решение об урегулировании по "корейскому" сценарию, сказал он.

Батальон "Шаман"

Представитель ГУР Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России. Ранее британская газета The Times написала, что бойцы батальона уже больше года совершают диверсионные рейды на российские инфраструктурные объекты, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.

"То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", - сказал Юсов, комментируя публикацию. Он признал, что одной из задач батальона является убийство российских генералов.

Наказание для Bacardi

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Украине внесло в список "международных спонсоров войны" производителя рома Bacardi. В ведомстве отметили, что "компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях". В июле НАПК внесло в этот список одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (ОАЭ). В этом перечне находятся, в том числе, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, Leroy Merlin, Auchan и венгерский банк OTP.