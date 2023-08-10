Представители МИД РФ и Таджикистана обсудили вопросы региональной безопасности

Их встреча прошла в Душанбе

ДУШАНБЕ, 10 августа. /ТАСС/. Делегации внешнеполитических ведомств, которые возглавили заместители министров иностранных дел Таджикистана и России Содик Имоми и Михаил Галузин, в ходе политических консультаций в Душанбе обсудили вопросы региональной безопасности и двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.

"Состоялся обмен мнениями о взаимодействии Душанбе и Москвы в рамках международных организаций и по проблематике региональной безопасности", - говорится в сообщении. Представители двух стран обсудили актуальные аспекты таджикско-российских отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

В сентябре 2022 года дипломатические ведомствами двух стран приняли Программа сотрудничества на 2022-2023 годы, которую подписали министры иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и России Сергей Лавров.