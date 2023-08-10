В Rheinmetall заявили, что ФРГ нужно до €350 млрд в течение 10-15 лет на модернизацию ВС

Глава германского оборонного концерна полагает, что специального фонда в размере €100 млрд, созданного властями ФРГ для модернизации Бундесвера, будет недостаточно

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер полагает, что специального фонда в размере €100 млрд, созданного властями ФРГ для модернизации Бундесвера (Вооруженных сил Германии), будет недостаточно, чтобы соответствовать требованиям НАТО, для укрепления ВС может потребоваться до €350 млрд.

"Потребуется второй специальный фонд", - приводит слова Паппергера газета Bild. Если этого не произойдет, как считает глава Rheinmetall, Германия не сможет выполнить требования НАТО. В течение следующих 10-15 лет, по его мнению, ФРГ нужно будет вложить до €350 млрд в переоснащение Бундесвера.

Паппергер заверил, что концерн может многое сделать для этого. Вместе с тем, как добавил он, Rheinmetall также может многое сделать для Украины. Ожидается, что концерн поставит еще около 30 танков Leopard Киеву.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером в €100 млрд, средства из которого будут направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.