10 августа, 16:32,
обновлено 10 августа, 16:44
Попытка госпереворота в Нигере

Мятежники Нигера пообещали убить свергнутого президента в случае военного вмешательства

EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO
© EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO

Они заявили об этом во время визита в страну и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд

ТАСС, 10 августа. Мятежники Нигера заявили и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить свергнутого президента страны Мохаммеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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По сведениям западных чиновников, захватившие власть военные заявили об этом во время визита Нуланд в Нигер на этой неделе. Источник среди американских официальных лиц также подтвердил агентству эту информацию.

На днях Нуланд встретилась в Ниамее с военными Нигера, отстранившими от власти Базума и предупредила, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. 

Теги:
НигерСШАПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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