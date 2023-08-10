Мятежники Нигера пообещали убить свергнутого президента в случае военного вмешательства

Они заявили об этом во время визита в страну и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд

ТАСС, 10 августа. Мятежники Нигера заявили и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить свергнутого президента страны Мохаммеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По сведениям западных чиновников, захватившие власть военные заявили об этом во время визита Нуланд в Нигер на этой неделе. Источник среди американских официальных лиц также подтвердил агентству эту информацию.

На днях Нуланд встретилась в Ниамее с военными Нигера, отстранившими от власти Базума и предупредила, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов.