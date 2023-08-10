Иран перевел четырех граждан США из тюрьмы под домашний арест

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Четыре гражданина США, находившиеся в тюрьме в Иране, переведены под домашний арест, что может указывать на их скорое освобождение. Об этом сообщил телеканалу CNN адвокат одного из американцев Джаред Генсер.

"Я надеюсь, что это будет первым шагом к их освобождению, хотя это только первый шаг на существующем пути", - сказал он.

Из тюрьмы под домашний арест в один из отелей Тегерана переведены американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги, Морад Тахбаз, а также еще один заключенный, имя которого не называется. США уже долгое время добиваются освобождения сограждан, задержанных и осужденных в Иране.