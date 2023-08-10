Минобороны Польши планирует закупить 22 вертолета AW101

Министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил, что они "скоро должны заменить технику постсоветского периода"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Польши планирует закупить 22 вертолета AW101. Об этом министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

"Еще одна хорошая новость для аэромобильных войск. Сегодня мы направили приглашение на переговоры о поставке 22 многоцелевых вертолетов AW101, которые скоро должны заменить технику постсоветского периода", - говорится в сообщении.

AW101 - многоцелевой трехдвигательный вертолет, производящийся на заводах в Великобритании и Италии. Осенью 2023 года на вооружение польской армии должны поступить четыре AW101, контракт на поставку которых был подписан в 2019 году.