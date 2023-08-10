ECOWAS будет вводить санкции против лиц, препятствующих урегулированию кризиса в Нигере

В сообществе в том числе допустили закрытие границ, ограничения на поездки и замораживание активов лиц в случае подобного сценария

ДУБАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) будет применять ограничительные меры в отношении лиц, препятствующих восстановлению конституционного порядка в Нигере. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита регионального объединения.

"Мы будем применять все меры, включая закрытие границ, ограничения на поездки и замораживание активов лиц, препятствующих восстановлению конституционного порядка в Нигере", - приводит телеканал Al Jazeera выдержку из документа.