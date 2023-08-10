NYT: США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными

По данным газеты, Вашингтон разморозит порядка $6 млрд, полученных Тегераном от продажи нефти

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. США и Иран договорились о возвращении на родину пяти американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму $6 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, в качестве первого шага, предусмотренного сделкой, власти Ирана перевели в четверг из тюрьмы под домашний арест в один из отелей Тегерана четырех граждан США. Еще одна американка была переведена под домашний арест до этого.

Как отмечает газета, согласно условиям сделки, по возвращении американцев на родину, что может занять несколько недель, власти США освободят нескольких иранцев, отбывающих заключение за нарушение санкционного режима. Кроме того, Вашингтон разморозит порядка $6 млрд, полученных Тегераном от продажи нефти. Ожидается, что эти средства будут направлены на покрытие гуманитарных расходов.

Ранее в четверг телеканал CNN сообщил со ссылкой на адвоката одного из американцев Джареда Генсера, что из тюрьмы под домашний арест переведены американские граждане Сиамак Намази, Морад Тахбаз, Эмад Шарги, а также еще один заключенный, имя которого не называется. США уже долгое время добиваются освобождения сограждан, задержанных и осужденных в исламской республике.

В июне официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канани Чафи заявил, что Вашингтон и Тегеран могут скоро достичь соглашения об обмене заключенными. Ранее считалось, что в Иране под стражей остаются трое американских граждан - Намази, Тахбаз и Шарги. По данным заместителя главы иранской судебной власти по международным вопросам Али Багери, власти США в свою очередь удерживают около 15 граждан исламской республики, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.

Сиамак Намази и его отец Бакер Намази были осуждены в Иране за "сотрудничество с враждебным правительством" в 2016 году. Намази-старшего позднее освободили по медицинским показаниям, а в 2022 году стало известно о его возвращении в США при содействии Омана. Тахбаз был приговорен в 2019 году к 10 годам лишения свободы за связи с американскими властями. Шарги получил в 2021 году 10 лет тюрьмы за шпионаж.