Минск считает безосновательным наращивание Польшей сил на границе с Белоруссией

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко отметил, что Варшава игнорирует предложения о возобновлении диалога

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Польша необоснованно наращивает военный потенциал на границе с Белоруссией, игнорируя предложения Минска о возобновлении диалога в военной сфере. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.

"Польша игнорирует предложения Беларуси о возобновлении диалога в военной сфере и уклоняется от разъяснения реальных целей необычной военной деятельности у белорусской границы. Безосновательное наращивание польских сил и средств продолжается", - написал представитель Минобороны в соцсети X (ранее Twitter).

Ревенко заверил, что Белоруссия "неукоснительно выполняет свои обязательства в рамках венского документа 2011 года". "В адрес всех государств - участников ОБСЕ направлено уведомление о самом крупном мероприятии военной деятельности в 2023 году, запланированном к проведению в сентябре", - добавил начальник департамента.

В четверг в интервью Польскому радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о намерении довести до 10 тыс. численность военнослужащих на границе с Белоруссией.