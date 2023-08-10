Председатель ОБСЕ заявил о готовности способствовать нормализации отношений Еревана и Баку

Буяр Османи выразил обеспокоенность относительно ситуации с Лачинским коридором и ее последствий для гражданского населения

ВЕНА, 10 августа. /ТАСС/. Глава МИД Северной Македонии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи в ходе телефонных разговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил о готовности оказать помощь в нормализации отношений между двумя странами.

Османи выразил обеспокоенность относительно ситуации с Лачинским коридором и ее последствий для гражданского населения. "Он предложил свои добрые услуги, а также инструменты и меры по построению доверия ОБСЕ, которые могли бы стать частью решения для нормализации отношений", - отмечается в пресс-релизе организации.

Османи призвал Ереван и Баку к переговорам, отметив, что председательство Северной Македонии готово способствовать их диалогу.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.