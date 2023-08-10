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Военная операция на Украине

В ООН заявили, что не имеют отношения к открытию Украиной коридоров в Черном море

Заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак отметил, что в ООН "подчеркивают необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права как на земле, так и на море"

ООН, 10 августа. /ТАСС/. ООН не имеет отношения к открытию Украиной временных коридоров в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

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"Безопасный проход торговых судов был одним из преимуществ черноморской зерновой инициативы, [реализация] которой, мы надеемся, может быть продолжена. Мы не имеем какого-либо отношения к этому заявлению", - указал представитель офиса генсека всемирной организации. По его словам, в ООН "подчеркивают необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права как на земле, так и на море".

Ранее Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. В Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

Минобороны РФ ранее предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Также несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря считаются временно опасными для судоходства. Решение было принято на фоне прекращения действия зерновой сделки и гуманитарного морского коридора. 

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