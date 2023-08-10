Страны ECOWAS призвали Африканский союз поддержать решения сообщества в отношении Нигера

Об этом говорится в коммюнике сообщества по итогам саммита в Абудже

ПРЕТОРИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Страны-члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) призвали Африканский союз поддержать все решения, принятые ими в отношении Нигера после произошедшего в стране военного переворота.

"Мы призываем Африканский союз поддержать все решения ECOWAS по Нигеру", - говорится в коммюнике сообщества по итогам саммита в Абудже, содержание документа приводит телеканал Al Jazeera.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.

Лидеры ECOWAS, в которое входит Нигер, потребовали от мятежников до 7 августа освободить Базума, пригрозив в том числе и силовым решением. Однако соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут такой шаг как нападение на себя. Поскольку ультиматум ECOWAS не был выполнен, 10 августа лидеры сообщества вновь встретились в столице Нигерии Абудже. Сообщество заявило о "непоколебимой приверженности" восстановлению конституционного строя в Нигере. При этом председательствующий в ECOWAS в настоящее время президент Нигерии Бола Тинубу признал, что ультиматум мятежникам Нигера с требованиями восстановить демократическое правление, как и введенные санкции, не принесли желаемого результата. Он призвал к диалогу, в том числе с захватившими власть мятежниками.