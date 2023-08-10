ООН выступила за восстановление полномочий власти Нигера

Во всемирной организации также выразили обеспокоенность санкциями в отношении африканской страны

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Основная обеспокоенность ООН в отношении Нигера касается попыток свержения избранного правительства. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, озабочен ли генсек ООН Антониу Гутерриш гуманитарными последствиями санкций против этой африканской страны для населения.

"Мы заявляли о нашей обеспокоенности по поводу санкций в целом. Что касается конкретного случая, то наша главная обеспокоенность касается попыток свергнуть избранное правительство, - сказал Хак. - Мы хотим восстановления полномочий правительства как можно скорее. Далее я хотел бы обратить внимание на наше вчерашнее заявление".

Как заявили 9 августа в офисе генсека ООН, он обеспокоен состоянием здоровья и безопасностью отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума после появления сообщений о том, что он лишен воды, еды и лекарств.

Ранее представители политического объединения "Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа", которое было правящим в стране до государственного переворота, заявили, что Базум и члены его семьи "содержатся в бесчеловечных условиях". Электричество при этом в Нигере отсутствует не только у Базума, но и у значительной части населения страны, поскольку соседняя Нигерия, являющаяся основным поставщиком энергии, ввела санкции. Из-за этого в столице Нигера также частично не работает водопровод.