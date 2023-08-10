В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены действовали в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Воздушная тревога в украинских регионах продлилась примерно час, а в занятой украинскими войсками части Запорожской области - почти два часа.

Ранее в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, произошли взрывы.

В новость были внесены изменения (21:24 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.