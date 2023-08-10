Президент ЦАР заявил, что его страна не выступает против Франции

При этом Фостен-Арканж Туадера отметил готовность ЦАР сотрудничать с Россией

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) не выступает против Франции и готова сотрудничать как Москвой, так и с Парижем. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью агентству AFP и телеканалу TV5 Monde.

"Мы не против Франции. <...> Но нет причин не продолжать отношения [с Россией]", - сказал он, добавив, что власти РФ также выразили желание развивать сотрудничество двух стран. Туадера отметил, что в среду встретился с новым послом Франции в ЦАР Брюно Фуше и принял у него верительные грамоты. По его словам, эта встреча уже демонстрирует наличие "сотрудничества между Францией и ЦАР", которое в Банги стремятся "улучшить и консолидировать в интересах жителей обеих стран".

"Центральноафриканская Республика - это страна, которая стремится поддерживать хорошие отношения со всеми странами, желающими работать с нами, со всеми дружественными странами, включая Францию и Российскую Федерацию. Мы проводим дипломатическую политику, которая позволит выиграть от любого возможного сотрудничества", - заключил он.

В конце июля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге заявил, что между Россией и ЦАР "замечательные отношения" и напомнил, что на фоне сложной ситуации с безопасностью, возникшей с 2013 года, благодаря помощи России страна "обрела мир и стабильность". Президент заметил, что ЦАР рассчитывает на помощь России в борьбе с сохраняющейся террористической угрозой.

Санкции ООН, в том числе, оружейное эмбарго в отношении ЦАР, действуют с 2014 года и с тех пор регулярно продляются. Ограничения были введены на фоне разразившейся в стране гражданской войны. В конце июля 2023 года Россия на заседании Совета Безопасности ООН воздержалась от голосования по проекту резолюции о продлении санкционного режима в отношении ЦАР. За пролонгацию ограничительных мер до 31 июля 2024 года высказались 13 членов Совбеза, Китай принял аналогичное российскому решение.