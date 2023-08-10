Президент ЦАР назвал преждевременным вопрос о его выдвижении на новый срок

Выборы главы государства пройдут в 2025 году

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера считает, что пока рано говорить о выдвижении его кандидатуры на выборах главы государства в 2025 году.

"Меня не смущает этот вопрос, но думаю, что еще слишком рано. Я нахожусь в середине своего мандата. Еще много работы, предстоит столкнуться со многими вызовами, перед которыми стоит народ ЦАР и на которые я должен ответить", - заявил он в интервью агентству AFP и телеканалу TV5 Monde.

30 июля в ЦАР состоялся референдум о принятии новой конституции. По предварительным результатам народного волеизъявления, более 95% избирателей проголосовали за ее принятие.

Одно из главных положений новой конституции - продление срока полномочий главы государства с нынешних пяти лет до семи при одновременном снятии ограничений на число сроков. До сих пор действует конституционная норма, которая ограничивает двумя сроками нахождение одного политика на посту главы государства. Действующий президент ЦАР уже дважды избирался на пост главы государства - в феврале 2016 года и декабре 2020 года.