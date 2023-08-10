Президент Республики Сербской заявил, что хочет встретиться с Путиным до конца года

Милорад Додик рассказал, что также идет работа по организации встречи с лидером Китая

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик хотел бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца 2023 года.

"Я проведу встречи как минимум с двумя мировыми лидерами, и это, конечно же, не [президент США Джо] Байден. Но они имеют глобальную силу, которая является доминирующей. У меня точно будет встреча с президентом [России Владимиром] Путиным до конца года. Мы также ведем работу по организации встречи с лидером Китая, и я планирую в октябре-ноябре посетить Китай и встретиться с ним там", - сказал Додик в интервью телеканалу РТРС.

"До конца этого месяца я встречусь еще раз с [президентом Сербии Александаром] Вучичем, [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном, [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом, [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым, - заявил Додик. - Республика Сербская никогда не имела больше друзей [чем сейчас], готовых понимать ее позицию и помогать ей. Нет ничего нового в том, что Германия и некоторые другие страны имеют негативное отношение к нам, сербам".

В мае Додик посетил Москву, где провел встречу с Путиным и стал участником XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В этом году участники встречи, в том числе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Республики Сербской, помимо международной безопасности и становления многополярного мира, обсудили вопросы расширения НАТО, борьбу Запада против России руками Украины, а также давление США и Европы на страны глобального Юга и Ближнего Востока.