AP: Байден 10 августа запросит у Конгресса США $13 млрд на поддержку Украины

Помимо этого, ожидается, что администрация США запросит у законодателей выделение порядка $12 млрд на устранение последствий стихийных бедствий на территории США

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен 10 августа направить в Конгресс США запрос о выделении $13 млрд на экстренную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Помимо этого, ожидается, что администрация США запросит у законодателей выделение порядка $12 млрд на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов.

В июне спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что любая дополнительная помощь Украине должна быть включена в бюджет Пентагона на 2024 год в размере $998 млрд, согласованный в рамках подписанного Байденом законопроекта о повышении потолка государственного долга.