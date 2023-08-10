10 августа, 18:00,
обновлено 10 августа, 18:15
Военная операция на Украине

AP: Байден 10 августа запросит у Конгресса США $13 млрд на поддержку Украины

Помимо этого, ожидается, что администрация США запросит у законодателей выделение порядка $12 млрд на устранение последствий стихийных бедствий на территории США

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен 10 августа направить в Конгресс США запрос о выделении $13 млрд на экстренную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

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Помимо этого, ожидается, что администрация США запросит у законодателей выделение порядка $12 млрд на устранение последствий стихийных бедствий на территории Соединенных Штатов.

В июне спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что любая дополнительная помощь Украине должна быть включена в бюджет Пентагона на 2024 год в размере $998 млрд, согласованный в рамках подписанного Байденом законопроекта о повышении потолка государственного долга. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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