Румынские прокуроры выдвинули обвинения по делу о разгоне митинга 10 августа 2018 года

В отношении нескольких румынских политиков, которых многие из пострадавших участников манифестации считают "моральными авторами" ее разгона, обвинения сформулированы не были

БУХАРЕСТ, 10 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Румынии направила в суд обвинительное заключение по "делу 10 августа" о разгоне жандармами большой антиправительственной манифестации 10 августа 2018 года на бухарестской площади Победы. Сообщение об этом размещено на сайте Генеральной прокуратуры.

Военные прокуроры выдвинули обвинения против 16 офицеров и сержантов жандармерии, участвовавших в этой акции. В отношении нескольких румынских политиков, которых многие из пострадавших участников манифестации считают "моральными авторами" ее разгона, обвинения сформулированы не были.

10 августа 2018 года в Бухаресте прошла антиправительственная акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они обвиняли правящую в стране коалицию Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ), а также образованный этими партиями кабинет в коррупции. После неоднократных столкновений манифестантов с жандармами площадь была очищена силами правопорядка. После этого в Румынии развернулась ожесточенная полемика о правомочности действий жандармов: социал-демократы обвиняли оппозицию в попытке свержения законного правительства, тогда как оппозиция утверждала, что беспорядки были спровоцированы специально, чтобы положить конец антиправительственным протестам.

"Действия подсудимых, - указывается в сообщении Генеральной прокуратуры, - привели к ограничению свободы собраний и права на физическую и психическую неприкосновенность демонстрантов, присутствовавших на площади Победы, - основных прав, предусмотренных Конституцией Румынии и Европейской конвенцией о правах человека (ЕКПЧ), а также причинили физический ущерб или телесные повреждения, которые потребовали от 1 до 50 дней медицинской помощи для 433 человек".

"В результате следствия выяснилось, что силовое вмешательство жандармов было проведено с нарушением принципов необходимости, постепенности и соразмерности <...>. Так, было отмечено, что жандармы действовали не только против возмутителей порядка с целью их изоляции и применения закона, но и против мирных демонстрантов, составлявших подавляющее большинство протестующих".

Несколько десятков человек собрались в четверг на бухарестской площади Победы по случаю 5-й годовщины этих событий, требуя наказания для жандармов и справедливости для пострадавших в ходе разгона участников акции протеста 10 августа 2018 года.