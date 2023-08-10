США в новой стратегии разведки назвали КНР конкурентом, способным изменить миропорядок

В разведке США при этом указали, что у России "нет потенциала, охватывающего весь спектр и имеющегося у КНР"

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты на текущем этапе считают Китай единственным конкурентом, способным изменить нынешний миропорядок. Об этом говорится в новой Стратегии национальной разведки США. Несекретная версия этого документа, не содержащая никаких деталей и конкретики, была обнародована аппаратом директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

"КНР является единственным конкурентом США, обладающим как намерением перестроить международный порядок, так и, все больше, экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, позволяющей добиться этого", - полагает американское разведывательное сообщество.

"Россия представляет собой непосредственную и сохраняющуюся угрозу региональному порядку в сфере безопасности в Европе и Евразии, является источником перебоев и нестабильности в общемировом масштабе. Однако у нее нет потенциала, охватывающего весь спектр и имеющегося у КНР", - утверждает при этом разведка США.