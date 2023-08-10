В Швейцарии главу госкомпании отправили в отставку за поддержку поставок оружия Киеву

В частности, Бригитта Бек в начале мая обратилась к Германии или Испании, призвав их игнорировать вето Швейцарской Конфедерации на реэкспорт военных материалов

ЖЕНЕВА, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный директор швейцарской государственной оборонной компании RUAG Бригитта Бек отправлена в отставку из-за вызвавших полемику заявлений в пользу поставок оружия на Украину. Так СМИ Швейцарии - страны, не разрешающей такой экспорт в силу своего нейтрального статуса, - прокомментировали решение совета директоров компании, отметив, что публичные высказывания Бек вызывали неодобрение в правительстве страны.

Как пишет информационный портал 20 Minuten, гендиректор RUAG "произвела фурор" своими заявлениями о событиях на Украине. По сведениям портала, в начале мая она приняла участие в круглом столе о швейцарском нейтралитете. В этой связи Бек обратилась к Германии или Испании, призвав их игнорировать вето Швейцарской Конфедерации на реэкспорт военных материалов. "Так отправьте этот материал Украине. Что мы будем делать в любом случае? Ничего", - процитировал портал заявление Бек.

В свою очередь газета Tages Anzeiger напомнила, что в апреле глава RUAG "под угрозой судебного иска" отозвала свое интервью издательскому холдингу CH Media, в котором "критиковала политику нейтралитета Федерального совета" (правительства). Позиция Бек, по данным издания, вызвала неодобрение членов Федерального совета. Министр обороны Виола Амхерд, в частности, заявила в мае швейцарской телекомпании SRF, что "она никогда не будет давать другим странам рекомендации о том, что делать".

Газета Neue Zürcher Zeitung обратила внимание еще на одно противоречивое заявление Бек, сделанное прошлой весной. Гендиректор RUAG выразила в одном из выступлений мнение, что риски, связанные с товарами двойного назначения, будут существовать всегда, поскольку любая такая продукция может быть использована в военных целях. "Если, например, в конфликт напрямую вмешается НАТО и мы больше не сможем снабжать альянс из-за нашего нейтралитета военной продукцией, я буду этим весьма глубоко обеспокоена", - сказала она. Эти слова вызвали критику со стороны политиков правого спектра, которые расценили их как не соответствующие официальной политике правительства. В частности, неодобрение высказал министр экономики Ги Пармелен, представляющий в правительстве правоконсервативную Швейцарскую народную партию (ШНП).

Решение совета директоров

Согласно опубликованному RUAG MRO Holding AG пресс-релизу, причиной отставки послужили публичные заявления Бек, хотя в этом документе не сказано, какие именно. Глава RUAG, отмечается в тексте, "решила покинуть" компанию и "начать новую карьеру". В нем также говорится, что это решение "было принято на фоне двух публичных выступлений весной 2023 года и вызванных этим разногласий". Совет директоров "выполнил свои надзорные функции". Хотя он не выявил "ни уголовных, ни санкционно-правовых правонарушений", тем не менее стороны пришли к выводу, что "продолжающийся спор может быть в конечном итоге прекращен только путем смены руководства". В свою очередь Бек заявила, что ее решение покинуть пост гендиректора "должно позволить RUAG сосредоточиться на том, что действительно важно, а именно на бизнесе".

Швейцария, имеющая нейтральный статус, не поставляет оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства. Вместе с тем в стране идет дискуссия на эту тему на фоне намеченных на октябрь парламентских выборов. В пользу более гибкого подхода в вопросе реэкспорта вооружений на Украину высказываются партии левого спектра. Федеральный совет, состоящий из представителей четырех партий, выступает против поставок оружия Киеву. Вместе с тем он поддержал санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.