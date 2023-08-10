Пентагон подтвердил, что часть военных лидеров мятежников в Нигере прошла подготовку США

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер заявил, что между этой подготовкой и "их нынешней деятельностью" нет никакой связи

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США подтвердило, что часть военных лидеров мятежников, которые захватили власть в Нигере, в свое время проходили американскую подготовку.

"Да, мы знаем, что часть военных Нигера, связанных с [разворачивающимися в Нигере] событиями, проходили в прошлом подготовку США. Нет связи между подготовкой, которую они прошли, и их деятельностью", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он утверждал, что все обучение, которое предоставляют США, не нарушает "принципов демократического управления, гражданского правопорядка" и военно-гражданских отношений.

Райдер добавил, что США все еще надеются на дипломатическое разрешение ситуации, и отметил, что американские военнослужащие по-прежнему находятся на базах Нигера. "Они там, они работают с нигерскими представителями, чтобы базы продолжали функционировать и оставались работоспособными".

Представитель Пентагона признал, что обстановка в африканской стране "остается нестабильной".